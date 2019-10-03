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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası
- Şampiyonanın üçüncü ayak yarışı, 12-13 Ekim'de Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenecek
Spor 03.10.2019, 16:43
KOCAELİ (AA) - Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayak yarışı, 12-13 Ekim'de Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılacak.
Kartepe Enduro ve Motocross Parkuru'nda 12 Ekim Cumartesi günü saat 09.30'da antrenman turlarıyla başlayacak şampiyona, sıralama yarışlarıyla devam edecek.
Kartepe Belediyesi ve Kartepe Motosiklet Spor Kulübünün desteğiyle düzenlenen yarışlarda, Türkiye'nin en hızlı enduro pilotları, hem doğaya hem de rakiplerine karşı zorlu mücadele sergileyecek.
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