Türkiye'ye atıcılıkta gümüş madalya

İSTANBUL (AA) - Milli sporcu İsmail Keleş, Brezilya'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda gümüş madalya aldı.

ndan yapılan açıklamaya göre Rio de Janeiro kentinde düzenlenen organizasyonun 10 metre havalı tabanca finalinde milli sporcular İsmail Keleş vede mücadele etti.

Final müsabakasında 243,1 puan toplayan İsmail Keleş, gümüş madalyanın sahibi oldu. 160,8 puan alan Yusuf Dikeç ise organizasyonu 6. tamamladı.

İki sporcu da finale kalarak 2020 Tokyo Olimpiyatları kotasını almıştı.