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Türkiye'ye atıcılıkta gümüş madalya

- Brezilya'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporculardan İsmail Keleş gümüş madalya aldı

Spor 29.08.2019, 22:06 30.08.2019, 08:32
Türkiye'ye atıcılıkta gümüş madalya
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İSTANBUL (AA) - Milli sporcu İsmail Keleş, Brezilya'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda gümüş madalya aldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rio de Janeiro kentinde düzenlenen organizasyonun 10 metre havalı tabanca finalinde milli sporcular İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç de mücadele etti.

Final müsabakasında 243,1 puan toplayan İsmail Keleş, gümüş madalyanın sahibi oldu. 160,8 puan alan Yusuf Dikeç ise organizasyonu 6. tamamladı.

İki sporcu da finale kalarak 2020 Tokyo Olimpiyatları kotasını almıştı.

#atıcılık #Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası #İsmail Keleş #Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu #Yusuf Dikeç
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