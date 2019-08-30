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Türkiye'ye atıcılıkta gümüş madalya
- Brezilya'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporculardan İsmail Keleş gümüş madalya aldı
Spor 29.08.2019, 22:06 30.08.2019, 08:32
İSTANBUL (AA) - Milli sporcu İsmail Keleş, Brezilya'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda gümüş madalya aldı.
Final müsabakasında 243,1 puan toplayan İsmail Keleş, gümüş madalyanın sahibi oldu. 160,8 puan alan Yusuf Dikeç ise organizasyonu 6. tamamladı.
İki sporcu da finale kalarak 2020 Tokyo Olimpiyatları kotasını almıştı.
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