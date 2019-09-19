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Türkiye’nin en iyileri Yuntdağı’nda er meydanına çıkıyor

Er meydanının yiğitleri Yunusemre Belediyesinin organizasyonuyla 22 Eylül Pazar günü Yuntdağı Ortaköy Mesire Alanı’nda kıspet kuşanıyor.

Spor 19.09.2019, 15:00 19.09.2019, 15:10
Türkiye’nin en iyileri Yuntdağı’nda er meydanına çıkıyor
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Er meydanının yiğitleri Yunusemre Belediyesinin organizasyonuyla 22 Eylül Pazar günü Yuntdağı Ortaköy Mesire Alanı’nda kıspet kuşanıyor.

Yunusemre Belediyesi, ata sporu güreşe olan ilgiyi arttırmak amacıyla önemli bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Bu yıl 4.’sü 22 Eylül Pazar günü Ortaköy Mesire Alanı’nda düzenlenecek Yunusemre Belediyesi Geleneksel 4. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri, güreşseverleri Manisa’da buluşturacak. Yunusemre Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı, VESTEL’in ana sponsorluğu, Yonca Gıda’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyonda bu yıl son Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, Recep Kara ve Fatih Atlı başta olmak üzere Türkiye’nin ünlü 31 başpehlivanının da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 pehlivan Ortaköy’de er meydanına çıkacak.

21 Eylül Cumartesi günü saat 18.30’da düzenlenecek kortej yürüyüşüyle organizasyonun başlayacağını duyuran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, güreş severleri organizasyona davet etti. Başkan Çerçi, “Hem ata sporumuz güreşe olan ilgiyi arttırmak hem de ilçemizde bu spor dalını geliştirmek amacıyla bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 21 Eylül Cumartesi günü saat 18.30’da geniş bir katılımla kortej yürüyüşü düzenleyeceğiz. Kortejimiz Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp Malta Parkı’nda sona erecek. 22 Eylül Pazar günü güreşseverleri pehlivanlarla buluşturacağız. 500’e yakın pehlivanı şehrimizde ağırlayacağız. Güzel bir organizasyon yapıyoruz. Girişler ve otopark ücretsiz olacak. Tüm vatandaşlarımızı organizasyonumuza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Yuntdağı Ortaköy Mesire Alanı #türkiye #spor #Yuntdağı
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