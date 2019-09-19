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TYF Federasyon Kupası Bodrum'da başladı
Bodrum Belediyesi desteğiyle Yalıkavak Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen TYF Federasyon Kupası’nda heyecan başladı.
Spor 19.09.2019, 19:20 19.09.2019, 22:48
Bodrum Belediyesi desteğiyle Yalıkavak Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen TYF Federasyon Kupası’nda heyecan başladı.
TYF Federasyon Kupası’nın ilk haftası 21 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Kupada ikinci haftada 420-470 sınıfları, Techno 293, RS:One ve RS:X Rüzgar Sörfü sınıfları denize çıkacak.
(İHA)
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