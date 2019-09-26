



İSTANBUL (AA) - UEFA ASSIST 17 Yaş Altı Uluslararası Futbol Turnuvası'nda Türkiye, 1. Grup'taki son maçında Guatemala'yı 4-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen turnuvadaki ilk maçında Nijerya'ya, ikinci karşılaşmasında da Senegal'e aynı skorla 2-0 mağlup olan milli takım, ilk galibiyetini Guatemala karşısında aldı.

Milli takımın gollerini 49. dakikada Efe Mustafa Çetin, 56. dakikada penaltıdan Serdar Saatçı, 70. dakikada Sarper Çağlar ve 80. dakikada Fatih Kanber kaydetti.

Maçtan önce turnuvanın son günü olması nedeniyle düzenlenen ve Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin ile Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın da katıldığı seremonide TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, takımlara flama takdim etti.

Mücadeleyi Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.

1. Grup'taki diğer maçta Senegal, Nijerya'yı 4-2 yendi. Turnuvada 2. Grup'ta ise İskoçya, Paraguay'ı, Angola ise Kamerun'u 2-1'lik skorlarla mağlup etti.