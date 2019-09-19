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UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı

- Roma: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor 19.09.2019, 22:53 19.09.2019, 23:13
UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Xavier Estrada Fernandez, Roberto Alonso, Teodoro Sobrino (İspanya)

Roma: Pau Lopez, Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Diawara, Cristante, Kluivert, Zaniolo, Pastore, Dzeko

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Mahmut Tekdemir, Clichy, Aleksic, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Arda Turan, Gulbrandsen

Gol: Dk. 42 Caiçara (kendi kalesine) (Roma)

ROMA (AA) - UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında Roma ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın henüz 1. dakikasında Zaniolo ile ani atağa kalkan Roma, bu futbolcunun çektiği şutta gole yaklaşırken, kaleci Mert Günok ayağıyla topu çeldi.

39. dakikada Pastore'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta, Mert Günok topu güçlükle çeldi.

42. dakikada Roma öne geçti. Dzeko pasında solda topla buluşan Spinazzola'nın içeri ortaladığı topa ters müdahale eden Caiçara, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Roma'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

#UEFA Avrupa Ligi #roma #Medipol Başakşehir #futbol
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