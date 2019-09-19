UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı

Stat: Narodny

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Aron Harsing (Estonya)

Slovan Bratislava: Greif, Medvedev, Abena, Bozhikov, De Marco, Rabiu İbrahim, De Kamps, Holman, Drazic, Rharsalla, Sporar

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Dorukhan Toköz, Ljajic, Diaby, N'Koudou, Umut Nayir

Goller: Dk. 14 Sporar (Slovan Bratislava), Dk. 29 Ljajic (Penaltıdan), Dk. 45+1 Bozhikov (Kendi kalesine) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 8 Ruiz, Dk. 38 Ljajic (Beşiktaş), Dk. 28 De Kamps (Slovan Bratislava)

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş,K Grubu ilk haftasında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibi ile deplasmanda yaptığı maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

12. dakikada Medvedev'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Sporar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

14. dakikada Beşiktaş kalecisi Karius'un büyük hatası sonrası 1-0 geride düştü. Slovan Bratislava kalecisi Greif'in uzun degajında kalesini terk ederek ceza alanı dışına çıkan Karius'un kafayla uzaklaştırmak istediği top sağ taraftan ceza sahasına giren Sporar'ın önünde kaldı. Bu futbolcu, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu boş ağlara gönderdi.

20. dakikada ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sporar, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Karius'un ceza yayı içindeki müdahalesiyle top kornere gitti.

28. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasında Ljajic, De Kamps'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kristo Tohver penaltı noktasını işaret etti. 29. dakikada penaltı atışını kullanan Ljajic, meşin yuvarlağı ağlara yollayarak skoru eşitledi: 1-1

45. dakikada soldan ceza sahasına giren Sporar'ın şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. N'Koudou'nun soldan yaptığı ortada, kale sahası önünde Bozhikov'un ters vuruşunda top Slovan Bratislava ağlarına gitti: 1-2

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.