UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor
İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup aşaması, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup aşaması, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.
Türkiye'yi temsil eden takımlardan Trabzonspor, C Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Getafe takımına TSİ 19.55'te konuk olacak.
Medipol Başakşehir, J Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında İtalya'nın Roma, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. İki müsabaka da TSİ 22.00'de başlayacak.
Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
19.55 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg)
19.55 Karabağ (Azerbaycan) - Sevilla (İspanya)
19.55 Kopenhag (Danimarka) - Lugano (İsviçre)
19.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Malmö (İsveç)
19.55 Basel (İsviçre) - Krasnodar (Rusya)
19.55 Getafe (İspanya) - Trabzonspor (Türkiye)
19.55 LASK (Avusturya) - Rosenborg (Norveç)
19.55 PSV (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz)
19.55 Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya)
19.55 Rennes (Fransa) - Celtic (İskoçya)
19.55 Standard Liege (Belçika) - Vitoria (Portekiz)
19.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Arsenal (İngiltere)
22.00 Rangers (İskoçya) - Feyenoord (Hollanda)
22.00 Porto (Portekiz) - Young Boys (İsviçre)
22.00 Espanyol (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - CSKA Moskova (Rusya)
22.00 Wolfsburg (Almanya) - Olexandriya (Ukrayna)
22.00 Gent (Belçika) - Saint-Etienne (Fransa)
22.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Wolfsberger (Avusturya)
22.00 Roma (İtalya) - Medipol Başakşehir (Türkiye)
22.00 Wolverhampton Wanderers (İngiltere) - Braga (Portekiz)
22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Beşiktaş (Türkiye)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Astana (Kazakistan)
22.00 Partizan (Sırbistan) - AZ Alkmaar (Hollanda)
- Grupta ilk iki sıra tur atlayacak
UEFA Avrupa Ligi'nin 12 grubunda, deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak maçların ardından ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 32 turuna yazdıracak.
"Kupa 2"de takımlar, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle yollarına devam edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanacak.
- Gruplar
A Grubu: Sevilla (İspanya), APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), Karabağ (Azerbaycan), Dudelange (Lüksemburg)
B Grubu: Dinamo Kiev (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Malmö (İsveç), Lugano (İsviçre)
C Grubu: Basel (İsviçre), Krasnodar (Rusya), Getafe (İspanya), Trabzonspor (Türkiye)
D Grubu: Sporting Lizbon (Portekiz), PSV (Hollanda), Rosenborg (Norveç), LASK (Avusturya)
E Grubu: Lazio (İtalya), Celtic (İskoçya), Rennes (Fransa), Cluj (Romanya)
F Grubu: Arsenal (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Standard Liege (Belçika), Vitoria (Portekiz)
G Grubu: Porto (Portekiz), Young Boys (İsviçre), Feyenoord (Hollanda), Rangers (İskoçya)
H Grubu: CSKA Moskova (Rusya), Ludogorets (Bulgaristan), Espanyol (İspanya), Ferencvaros (Macaristan)
I Grubu: Wolfsburg (Almanya), Gent (Belçika), Saint-Etienne (Fransa), Olexandriya (Ukrayna)
J Grubu: Roma (İtalya), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Medipol Başakşehir (Türkiye), Wolfsberger (Avusturya)
K Grubu: Beşiktaş (Türkiye), Braga (Portekiz), Wolverhampton Wanderers (İngiltere), Slovan Bratislava (Slovakya)
L Grubu: Manchester United (İngiltere), Astana (Kazakistan), Partizan (Sırbistan), AZ Alkmaar (Hollanda)
- Maç takvimi
UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu maç takvimi şu şekilde:
Grup 1. maçları: 19 Eylül
Grup 2. maçları: 3 Ekim
Grup 3. maçları: 24 Ekim
Grup 4. maçları: 6-7 Kasım
Grup 5. maçları: 27 Kasım
Grup 6. maçları: 12 Aralık
Son 32 turu ilk maçları: 20 Şubat 2020
Son 32 turu rövanş maçları: 27 Şubat 2020
Son 16 turu ilk maçları: 12 Mart 2020
Son 16 turu rövanş maçları: 19 Mart 2020
Çeyrek final ilk maçları: 9 Nisan 2020
Çeyrek final rövanş maçları: 16 Nisan 2020
Yarı final ilk maçları: 30 Nisan 2020
Yarı final rövanş maçları: 7 Mayıs 2020
Final maçı: 27 Mayıs 2020
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|İmsak
|05:00
|Güneş
|06:25
|Öğle
|12:48
|İkindi
|16:17
|Akşam
|19:01
|Yatsı
|20:20
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0