UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir, sahasında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş son dakikada yediği golle İngiliz temsilcisi Wolverhampton'a 1-0 mağlup oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun ikinci haftasında G, H, I, J, K ve L gruplarında TSİ 19.55'te başlayan 12 karşılaşma tamamlandı.

Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımını ağırladı. Edin Visca'nın 55. dakikada attığı golle öne geçen Medipol Başakşehir, 90+1. dakikada Patrick Herrmann'ın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Grubun diğer mücadelesinde de Wolfsberger ile Roma 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

K Grubu'nda bulunan Beşiktaş, İngiltere'nin Wolverhampton ekibine 90+3. dakikada Willy Boly'nin attığı golle 1-0 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta ise Braga ile Slovan Bratislava 2-2 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftasında sona eren karşılaşmalar şöyle:

- G Grubu:

Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya): 2-1

Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz): 2-0

- H Grubu:

CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya): 0-2

Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-3

- I Grubu:

Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya): 1-1

Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika): 1-1

- J Grubu:

Medipol Başakşehir (Türkiye) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 1-1

Wolfsberger (Avusturya) - Roma (İtalya): 1-1

- K Grubu:

Beşiktaş (Türkiye) - Wolverhampton (İngiltere): 0-1

Braga (Portekiz) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2

- L Grubu:

Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan): 1-2

AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere): 0-0