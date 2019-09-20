UEFA Avrupa Ligi: Temsilcilerimiz yenildi
- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ilk hafta maçları sona erdi - Beşiktaş, konuk olduğu Slovakya ekibi Slovan Bratislava'ya duraklama dakikalarında yediği gollerle 4-2 yenildi - Medipol Başakşehir, Roma deplasmanından 4-0 mağlup ayrıldı
ANKARA (AA) - Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ilk hafta maçları sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonun ilk haftası, G, H, I, J, K ve L gruplarında TSİ 22.00'de oynanan 12 karşılaşmayla tamamlandı.
K Grubu'nda yer alan Beşiktaş, konuk olduğu Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya duraklama dakikalarında yediği iki golle 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, 29. dakikada penaltıdan Adem Ljajic ve 45+1. dakikada Vasil Bozhikov (kendi kalesine) ile ağları sarsarken, ev sahibi ekibin gollerini 14. ve 58. dakikalarda Andraz Sporar, 90+3. dakikada Marin Ljubicic ve 90+4. dakikada Mohammed Rharsalla kaydetti.
Grubun diğer mücadelesinde ise Portekiz'den Braga, deplasmanda İngiltere ekibi Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 yendi.
J Grubu'ndaki ilk maçında İtalya ekibi Roma ile Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan Medipol Başakşehir ise mücadeleden 4-0 mağlup ayrıldı. Ev sahibine galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Junior Caiçara (kendi kalesine), 58. dakikada Edin Dzeko, 71. dakikada Nicolo Zaniolo ve 90+4. dakikada Justin Kluivert'dan geldi.
Grubun diğer karşılaşmasında Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach, konuk ettiği Avusturya'dan Wolfsberger'e 4-0 mağlup olarak sürpriz bir sonuca imza attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
- G Grubu:
Rangers (İskoçya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0
Porto (Portekiz) - Young Boys (İsviçre): 2-1
- H Grubu:
Ludogorets (Bulgaristan) - CSKA Moskova (Rusya): 5-1
- I Grubu:
Wolfsburg (Almanya) - Olexandriya (Ukrayna): 3-1
Gent (Belçika) - Saint-Etienne (Fransa): 3-2
- J Grubu:
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Wolfsberger (Avusturya): 0-4
Roma (İtalya) - Medipol Başakşehir: 4-0
- K Grubu:
Wolverhampton Wanderers (İngiltere) - Braga (Portekiz): 0-1
Slovan Bratislava (Slovakya) - Beşiktaş: 4-2
- L Grubu:
Manchester United (İngiltere) - Astana (Kazakistan): 1-0
Partizan (Sırbistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-2
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