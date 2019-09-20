Son Dakika
UEFA Avrupa Ligi: Temsilcilerimiz yenildi
Şenol Güneş, Roma - M. Başakşehir maçını izledi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bratislava'ya 4-2 yenildi
Adıyaman’da bıçaklı ve silahlı kavga: 2 yaralı
Oktay: “Doğu Akdeniz'de barış ve istikrardan yana duruşumuzu sürdüreceğiz”
3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü
DEAŞ’ın Telafer Emiri Kayseri’de kıskıvrak yakalandı
"Meral Akşener'in Ülkücülerden gizlediği bir ajandası var!”
Vakıfbank Enflasyon Endeksli Kazandıran Hesap Nedir -Başvuru
UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı

UEFA Avrupa Ligi: Temsilcilerimiz yenildi

- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ilk hafta maçları sona erdi - Beşiktaş, konuk olduğu Slovakya ekibi Slovan Bratislava'ya duraklama dakikalarında yediği gollerle 4-2 yenildi - Medipol Başakşehir, Roma deplasmanından 4-0 mağlup ayrıldı

Spor 20.09.2019, 00:08 20.09.2019, 00:14
UEFA Avrupa Ligi: Temsilcilerimiz yenildi
banner63

ANKARA (AA) - Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ilk hafta maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonun ilk haftası, G, H, I, J, K ve L gruplarında TSİ 22.00'de oynanan 12 karşılaşmayla tamamlandı.

K Grubu'nda yer alan Beşiktaş, konuk olduğu Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya duraklama dakikalarında yediği iki golle 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, 29. dakikada penaltıdan Adem Ljajic ve 45+1. dakikada Vasil Bozhikov (kendi kalesine) ile ağları sarsarken, ev sahibi ekibin gollerini 14. ve 58. dakikalarda Andraz Sporar, 90+3. dakikada Marin Ljubicic ve 90+4. dakikada Mohammed Rharsalla kaydetti.

Grubun diğer mücadelesinde ise Portekiz'den Braga, deplasmanda İngiltere ekibi Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 yendi.

J Grubu'ndaki ilk maçında İtalya ekibi Roma ile Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan Medipol Başakşehir ise mücadeleden 4-0 mağlup ayrıldı. Ev sahibine galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Junior Caiçara (kendi kalesine), 58. dakikada Edin Dzeko, 71. dakikada Nicolo Zaniolo ve 90+4. dakikada Justin Kluivert'dan geldi.

Grubun diğer karşılaşmasında Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach, konuk ettiği Avusturya'dan Wolfsberger'e 4-0 mağlup olarak sürpriz bir sonuca imza attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

- G Grubu:

Rangers (İskoçya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0

Porto (Portekiz) - Young Boys (İsviçre): 2-1

- H Grubu:

Espanyol (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan): 1-1

Ludogorets (Bulgaristan) - CSKA Moskova (Rusya): 5-1

- I Grubu:

Wolfsburg (Almanya) - Olexandriya (Ukrayna): 3-1

Gent (Belçika) - Saint-Etienne (Fransa): 3-2

- J Grubu:

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Wolfsberger (Avusturya): 0-4

Roma (İtalya) - Medipol Başakşehir: 4-0

- K Grubu:

Wolverhampton Wanderers (İngiltere) - Braga (Portekiz): 0-1

Slovan Bratislava (Slovakya) - Beşiktaş: 4-2

- L Grubu:

Manchester United (İngiltere) - Astana (Kazakistan): 1-0

Partizan (Sırbistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-2

#UEFA Avrupa Ligi #Medipol Başakşehir #İlk Hafta #Beşiktaş
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
İmsak 05:03
Güneş 06:27
Öğle 12:47
İkindi 16:15
Akşam 18:58
Yatsı 20:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@