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UEFA Avrupa Ligi: Trabzon-Basel: 1-1 (İlk yarı)

- Trabzonspor: 1- Basel: 1 (İlk yarı)

Spor 03.10.2019, 22:55 03.10.2019, 23:01
UEFA Avrupa Ligi: Trabzon-Basel: 1-1 (İlk yarı)

Stat: Medical Park

Hakemler: Marco Di Bello, Alessandro Costanzo, Matteo Passeri (İtalya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Sturridge, Avdijaj, Sörloth

Basel: Omlin, Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Zuffi, Bua, Ademi

Goller: Dk. 20 Widmer (Basel), Dk. 26 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Doğan Erdoğan, Dk. 45+1 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dk. 34 Xhaka (Basel)

TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasındaki Trabzonspor-Basel karşılaşmasının ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

18. dakikada Abdulkadir Parmak'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında, kaleci Omlin'in uzaklaştıramadığı top Campi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun yakın mesafede sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

20. dakikada Basel öne geçti. Sol kanattan Bua'nın ortasında ön direkte iyi yükselen Widmer, kafa vuruşuyla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1.

26. dakikada Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Abdulkadir Parmak'ın ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Omlin'in üzerinden filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

#Basel #Trabzonspor #UEFA Avrupa Ligi C Grubu
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