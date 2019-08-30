UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu





İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Türk takımlarının grup aşamasındaki fikstürü belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, ilk hafta maçlarını deplasmanda oynayacak Türk ekiplerinden Beşiktaş Slovakya'nın Slovan Bratislava, Medipol Başakşehir İtalya'nın Roma, Trabzonspor da İspanya'nın Getafe takımına konuk olacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı kupasında mücadele eden Türk takımlarının fikstürü şöyle:





- Beşiktaş





K Grubu'nda Portekiz'in Braga, İngiltere'nin Wolverhampton ve Slovakya'nın Slovan Bratislava takımlarıyla eşleşen Beşiktaş'ın maç programı:

19 Eylül Perşembe:

22.00 Slovan Bratislava-Beşiktaş

3 Ekim Perşembe:

19.55 Beşiktaş-Wolverhampton

24 Ekim Perşembe:

19.55 Beşiktaş-Braga

7 Kasım Perşembe:

23.00 Braga-Beşiktaş

28 Kasım Perşembe:

20.55 Beşiktaş-Slovan Bratislava

12 Aralık Perşembe:

23.00 Wolverhampton-Beşiktaş





- Medipol Başakşehir





J Grubu'nda İtalya'dan Roma, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger ile eşleşen Medipol Başakşehir'in maç programı:

19 Eylül Perşembe:

22.00 Roma-Medipol Başakşehir

3 Ekim Perşembe:

19.55 Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach



24 Ekim Perşembe:

19.55 Medipol Başakşehir-Wolfsberger



7 Kasım Perşembe:

23.00 Wolfsberger-Medipol Başakşehir



28 Kasım Perşembe:

20.55 Medipol Başakşehir-Roma



12 Aralık Perşembe:

23.00 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir







- Trabzonspor





C Grubu'nda İsviçre'den Basel, Rusya'dan Krasnodar ve İspanya'dan Getafe ile eşleşen Trabzonspor'un maç programı:

19 Eylül Perşembe:

19.55 Getafe-Trabzonspor

3 Ekim Perşembe:

22.00 Trabzonspor-Basel

24 Ekim Perşembe:

22.00 Trabzonspor-Krasnodar

7 Kasım Perşembe:

20.55 Krasnodar-Trabzonspor

28 Kasım Perşembe:

18.50 Trabzonspor-Getafe



12 Aralık Perşembe:

20.55 Basel-Trabzonspor



