UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan başlıyor
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş Slovan Bratislava ile, Trabzonspor Getafe ile, Başakşehir ise Roma ile deplasmanda karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş Slovan Bratislava ile, Trabzonspor Getafe ile, Başakşehir ise Roma ile deplasmanda karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde 2019-2020 sezonu heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. 12 grupta toplam 48 takımın yarışacağı ligde Türkiye’den 3 takım yer alacak. C Grubu’nda Trabzonspor, J Grubu’nda M. Başakşehir, K Grubu’nda da Beşiktaş mücadele edecek. 3 Türk takımı da ilk haftayı deplasmanda geçirecek.
Trabzonspor Getafe ile, Başakşehir Roma ile ve Beşiktaş ise Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde ilk haftanın programı şöyle:
A Grubu
19.55 (Azerbaycan) Karabağ - Sevilla (İspanya)
19.55 (Kıbrıs Rum Kesimi) APOEL Nicosia - F91 Dudelange (Lüksemburg)
B Grubu
19.55 (Danimarka) FC Kopenhag - Lugano (İsviçre)
19.55 (Ukrayna) Dinamo Kiev - Malmö FF (İsveç)
C Grubu
19.55 (İspanya) Getafe - Trabzonspor
19:55 (İsviçre) Basel - Krasnodar (Rusya)
D Grubu
19.55 (Avusturya) LASK Linz - Rosenborg (Norveç)
19.55 (Hollanda) PSV Eindhoven - Sporting Lisbon (Portekiz)
E Grubu
19.55 (Romanya) CFR Cluj - Lazio (İtalya)
19.55 (Fransa) Rennes - Celtic (İskoçya)
F Grubu
19.55 (Almanya) Eintracht Frankfurt - Arsenal (İngiltere)
19.55 (Belçika) Standard Liege - Vitoria Guimaraes (Portekiz)
G Grubu
22.00 (İskoçya) Rangers - Feyenoord (Hollanda)
22.00 (Portekiz) Porto - Young Boys (İsviçre)
H Grubu
22.00 (İspanya) Espanyol - Ferencvaros (Macaristan)
22.00 (Bulgaristan) Ludogorets Razgrad - CSKA Moskova (Rusya)
I Grubu
22.00 (Almanya) Wolfsburg - Oleksandria (Ukrayna)
22.00 (Belçika) Gent - Saint-Etienne (Fransa)
J Grubu
22.00 (Almanya) Mönchengladbach - Wolfsberger AC (Avusturya)
22.00 (İtalya) Roma - Medipol Başakşehir
K Grubu
22.00 (İngiltere) Wolverhampton - Braga (Portekiz)
22.00 (Slovakya) Slovan Bratislava - Beşiktaş
L Grubu
22.00 (İngiltere) Manchester United - FC Astana (Kazakistan)
22.00 (Sırbistan) Partizan - AZ Alkmaar (Hollanda)
(İHA)
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|7
|7. Malatyaspor
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