Son Dakika
Çocuk ishalse bol su içirin
Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'a coşkulu karşılama
Hastanede diş hekimine bıçaklı saldırı
Kaçak yapıların yıkımına başlandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya "uyuşturucu" darbesi
Gribin şifasını aşıda değil doğada arayın!
Azez'de terör saldırıları: 2 ölü
Minik şampiyondan Başkan Ertuğrul Çetin’e ziyaret
Afyonkarahisarlı Maden İhracatçılarının gurur gecesi
Keçiören'de hedef vatandaşın mutluluğu...

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan başlıyor

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş Slovan Bratislava ile, Trabzonspor Getafe ile, Başakşehir ise Roma ile deplasmanda karşılaşacak.

Spor 18.09.2019, 10:17 18.09.2019, 11:28
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan başlıyor

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş Slovan Bratislava ile, Trabzonspor Getafe ile, Başakşehir ise Roma ile deplasmanda karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde 2019-2020 sezonu heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. 12 grupta toplam 48 takımın yarışacağı ligde Türkiye’den 3 takım yer alacak. C Grubu’nda Trabzonspor, J Grubu’nda M. Başakşehir, K Grubu’nda da Beşiktaş mücadele edecek. 3 Türk takımı da ilk haftayı deplasmanda geçirecek.

Trabzonspor Getafe ile, Başakşehir Roma ile ve Beşiktaş ise Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk haftanın programı şöyle:

A Grubu

19.55 (Azerbaycan) Karabağ - Sevilla (İspanya)

19.55 (Kıbrıs Rum Kesimi) APOEL Nicosia - F91 Dudelange (Lüksemburg)

B Grubu

19.55 (Danimarka) FC Kopenhag - Lugano (İsviçre)

19.55 (Ukrayna) Dinamo Kiev - Malmö FF (İsveç)

C Grubu

19.55 (İspanya) Getafe - Trabzonspor

19:55 (İsviçre) Basel - Krasnodar (Rusya)

D Grubu

19.55 (Avusturya) LASK Linz - Rosenborg (Norveç)

19.55 (Hollanda) PSV Eindhoven - Sporting Lisbon (Portekiz)

E Grubu

19.55 (Romanya) CFR Cluj - Lazio (İtalya)

19.55 (Fransa) Rennes - Celtic (İskoçya)

F Grubu

19.55 (Almanya) Eintracht Frankfurt - Arsenal (İngiltere)

19.55 (Belçika) Standard Liege - Vitoria Guimaraes (Portekiz)

G Grubu

22.00 (İskoçya) Rangers - Feyenoord (Hollanda)

22.00 (Portekiz) Porto - Young Boys (İsviçre)

H Grubu

22.00 (İspanya) Espanyol - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 (Bulgaristan) Ludogorets Razgrad - CSKA Moskova (Rusya)

I Grubu

22.00 (Almanya) Wolfsburg - Oleksandria (Ukrayna)

22.00 (Belçika) Gent - Saint-Etienne (Fransa)

J Grubu

22.00 (Almanya) Mönchengladbach - Wolfsberger AC (Avusturya)

22.00 (İtalya) Roma - Medipol Başakşehir

K Grubu

22.00 (İngiltere) Wolverhampton - Braga (Portekiz)

22.00 (Slovakya) Slovan Bratislava - Beşiktaş

L Grubu

22.00 (İngiltere) Manchester United - FC Astana (Kazakistan)

22.00 (Sırbistan) Partizan - AZ Alkmaar (Hollanda)

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#spor #UEFA Avrupa Ligi
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 18 Eylül 2019
İmsak 05:00
Güneş 06:25
Öğle 12:48
İkindi 16:17
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@