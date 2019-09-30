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UEFA'da Türk kadın hakemlere görev

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı Türk kadın hakemler Neslihan Muratdağı ve yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz, UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde görev yapacak.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya...

Spor 30.09.2019, 12:13 30.09.2019, 12:44
UEFA'da Türk kadın hakemlere görev

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı Türk kadın hakemler Neslihan Muratdağı ve yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz, UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-8 Ekim'de İtalya'da düzenlenecek organizasyonda Muratdağı ve Yılmaz, UEFA tarafından görevlendirildi.

İki Türk hakemin elemelerde görev alacağı maçlar daha sonra UEFA tarafından açıklanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Betül Nur Yılmaz #futbol #hakem #Neslihan Muratdağı #UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası Elemeleri
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