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UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası B Grubu'nda Bosna Hersek ile Malta arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in...

Spor 02.09.2019, 14:54 02.09.2019, 17:00
UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev
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İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası B Grubu'nda Bosna Hersek ile Malta arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ki Asim Ferhatovic Hase Stadyumu'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada Cansu Tiryaki'nin yardımcılıklarını Betül Nur Yılmaz ve Sedef Aktan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.

#Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası #Bosna Hersek #Cansu Tiryaki #Malta
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