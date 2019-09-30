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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Meler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki Rosenborg-PSV maçını yönetecek.

Spor 30.09.2019, 13:08 30.09.2019, 13:28
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
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İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında Norveç'in Rosenborg ile Hollanda'nın PSV takımları arasındaki maçı yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Halil Umut Meler, Norveç'in Trondheim şehrindeki Lerkendal Stadı'nda 3 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#PSV #Rosenborg #UEFA Avrupa Ligi #UEFA #spor #Halil Umut Meler #D Grubu
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