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UEFA'dan Orhan Erdemir'e görev

UEFA Gözlemcisi Orhan Erdemir, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 2. Grup'ta 15 Ekim Salı günü Azerbaycan ile İsviçre arasında oynanacak müsabakada görev yapacak.

Spor 11.10.2019, 11:41 11.10.2019, 14:08
UEFA'dan Orhan Erdemir'e görev

İSTANBUL (AA) - UEFA Gözlemcisi Orhan Erdemir, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 2. Grup'ta 15 Ekim Salı günü Azerbaycan ile İsviçre arasında oynanacak müsabakada görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Sumgayıt şehrindeki Kapital Bank Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak maçta Orhan Erdemir'in, hakem gözlemcisi olarak görev yapacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#UEFA #Orhan Erdemir #İsviçre #azerbaycan
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