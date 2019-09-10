UEFA'nın anketinde Babel de yer aldı

ANKARA (AA) - UEFA, "Şampiyonlar Ligi'nde yaz dönemi transferlerinden hangisi takımına en büyük katkıyı yapacak" anketinde Galatasaraylı Ryan Babel'e de yer verdi.

'nin Twitter hesabından başlatılan ankette Babel'in yanı sıra Mauro Icardi (Paris Saint-Germain), Aaron Ramsey (Juventus) ve Kostas Manolas (Napoli) yer aldı.

Anketin sonuçları yarın belli olacak.