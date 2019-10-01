Son Dakika
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray-PSG: 0-0 (İlk yarı)
Kayseri'de dolandırıcılık: 4 şüpheli yakalandı
Hakkari’de1 terörist etkisiz hale getirildi
Real Madrid, Club Brugge’la 2-2 berabere kaldı
Eskişehir Valisi, yaralı polisleri ziyaret etti
Galatasaray-PSG maçından notlar: Türk Telekom tıklım tıklım

UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray-PSG: 0-0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında oynanan Galatasaray-Paris Saint-Germain (PSG) maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

Spor 01.10.2019, 22:50 01.10.2019, 22:56
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray-PSG: 0-0 (İlk yarı)
banner63

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Falcao

PSG: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Verratti, Di Maria, Sarabia, Icardi

Sarı kartlar: Dk. 7 Icardi, Dk. 39 Thomas Tuchel (Teknik direktör) (PSG)

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında oynanan Galatasaray-Paris Saint-Germain (PSG) maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

11. dakikada sağdan ceza sahasına giren Meunier'in yerden ortasında, Di Maria'nın vurduğu topu Muslera kornere çeldi.

18. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası önünde Babel'le paslaşan Seri'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

26. dakikada ceza sahasına atılan uzun pasta Mariano kafasıyla topu kalecisine vermek istedi. Muslera'dan önce araya giren Bernat'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

#futbol #Galatasaray #Paris Saint Germain
Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:15
Güneş 06:38
Öğle 12:43
İkindi 16:01
Akşam 18:38
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@