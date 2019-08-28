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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın rakipleri belli oluyor

Galatasaray’ın da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi yarın TSİ 19.00’da Monaco’da gerçekleştirilecek.

Spor 28.08.2019, 12:26 28.08.2019, 12:31
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın rakipleri belli oluyor
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Galatasaray’ın da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi yarın TSİ 19.00’da Monaco’da gerçekleştirilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup kuraları yarın çekilecek. 2019-2020 sezonu grup kura çekimi TSİ 19.00’da Monaco’da gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon Türkiye’yi geçtiğimiz sezon ligi zirvede tamamlayan Galatasaray temsil edecek. Sarı-kırmızılılar, kuralarda 4. torbada yer alacak. 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek. Bu sezon ligde İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya’dan 4’er takım yer alacak.

Grup maçları 17-18 Eylül’de başlayacak ve 10-11 Aralık’ta oynanacak son karşılaşmalarla tamamlanacak. Şampiyonlar Ligi’nde final 30 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak son takımlar bu akşam oynanacak play-off müsabakalarıyla belli olacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alması kesinleşen takımlar ise şöyle:

İspanya: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia

İngiltere: Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur

İtalya: Juventus, Napoli, Inter, Atalanta

Almanya: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig

Fransa: Paris, Lyon, LOSC Lille

Rusya: Zenit, Lokomotiv Moskova

Portekiz: Benfica

Ukrayna: Shakhtar Donetsk

Belçika: Genk

TÜRKİYE: GALATASARAY

Avusturya: Salzburg

Yunanistan: Olympiacos

Hırvatistan: GNK Dinamo Zagreb

Sırbistan: Kızılyıldız

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