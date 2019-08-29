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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor

- Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı grup kuraları bugün çekilecek

Spor 28.08.2019, 23:21
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor
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İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuraların ardından belli olacak. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

Turnuvada play-off rövanş karşılaşmalarının ardından son şeklini alan torbalarda bulunan takımlar şöyle:

1. torba: Liverpool, Chelsea, Manchester City (İngiltere), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya)

2. torba: Real Madrid, Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Napoli (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Tottenham Hotspur (İngiltere), Ajax (Hollanda), Benfica (Portekiz)

3. torba: Olympique Lyon (Fransa), Bayer Leverkusen (Almanya), Salzburg (Avusturya), Olympiakos (Yunanistan), Club Brugge (Belçika), Valencia (İspanya), Inter (İtalya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

4. torba: Galatasaray (Türkiye), Lokomotiv Moskova (Rusya), Genk (Belçika), Leipzig (Almanya), Slavia Prag (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan), Atalanta (İtalya), Lille (Fransa)

- İlk hafta maçları 17-18 Eylül'de

"Devler Ligi"nde grup maçları 17-18 Eylül'de başlayıp 10-11 Aralık'ta sona erecek.

Geçen sezon İngiliz ekibi Liverpool'un mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.


#Atatürk Olimpiyat Stadı #Galatasaray #grup kuraları #torbalar #UEFA Şampiyonlar Ligi
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