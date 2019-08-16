UEFA Süper Kupa Finali’ne NISSAN Damgası

Liverpool ve Chelsea arasında İstanbul’da oynanan UEFA Süper Kupa Finali’nin resmi sponsorları arasında yer alan NISSAN, UEFA’nın resmi aracı unvanıyla, UEFA Süper Kupa Finali’nin tüm ulaşım ihtiyaçlarını karşıladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin de resmi sponsoru olan NISSAN, SUV kategorisinde liderliğini sürdüren NISSAN QASHQAI ve dünyanın en çok satan SUV modeli NISSAN X-TRAIL modellerinin sunduğu konforla yetkililerin ve özel konukların İstanbul’da rahat ulaşım gerçekleştirmelerini sağladı.

Dünyanın en heyecan verici ve en çok izleyiciye sahip spor etkinlikleri arasında yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru NISSAN, bu yıl İstanbul’un ev sahipliğinde Beşiktaş Park’ta oynanan UEFA Süper Kupa maçına NISSAN Intelligent Mobility özellikleriyle donatılan NISSAN QASHQAI ve NISSAN X-TRAIL’ler ile damga vurdu.

2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool ve UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea takımlarının karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa Finali’ne bu yıl İstanbul ev sahipliği yaparken, UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sponsoru NISSAN, yetkililer ve özel konukların şehir içindeki ulaşımlarını keyfe dönüştürdü.

NISSAN, bu yıl İstanbul’da gerçekleştirilen UEFA Süper Kupa Finali’nin tüm ulaşım ihtiyaçlarını karşılarken, yetkililer ve özel konukların ulaşımlarını 90 araçlık, Türkiye’nin en çok tercih edilen ve yüzde 21’lik SUV segmenti pazar payı ile 2018’de de liderliğini sürdüren QASHQAI ve NISSAN SUV ailesinin en prestijli üyesi ve dünyanın en çok satan modeli X-TRAIL’lerden oluşan filo ile UEFA’nın resmi aracı oldu.

Müşterilerine yüksek teknolojiye sahip ürünlerini en iyi şartlarda sunmayı hedefleyen NISSAN, bu doğrultuda oluşturduğu “Innovation and Exciment for Everyone” (Herkes için İnovasyon ve Heyecan) vizyonuyla ileri teknolojiye sahip modellerini erişilebilir kılmayı ve günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

Bununla birlikte NISSAN Intelligent Mobility – NIM kapsamında geliştirilen Akıllı Mesafe Kontrolü, Akıllı Çarpışma Uyarısı, Akıllı Acil Fren ve Yaya Tanıma, Akıllı Şerit ve Kör Nokta Müdahale sistemleri ve ProPilot gibi pek çok teknoloji, otomobil tutkunları için hali hazırda belirli NISSAN modellerinde sunuluyor.

NISSAN, İstanbul’da gerçekleşen UEFA Süper Kupa Finali’nin de resmi sponsorları arasında yer alırken, UEFA ile ortaklık 2020-21 sezonu sonuna kadar devam edecek.