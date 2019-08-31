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"UEFA ve Avrupa futbol ailesi Türkiye'ye güveniyor"

- UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı: "2020 Şampiyonlar Ligi finaline gelecek mayısta İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz"

Spor 30.08.2019, 18:30
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İSTANBUL (AA) - UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun finalinin İstanbul'da yapılacak olmasının, Avrupa futbol ailesinin Türkiye'ye güvenini gösterdiğini söyledi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre İstanbul'un finaline ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu, Monako'da çekilen grup kuraları ile resmen başladı. Kura çekimine katılan Servet Yardımcı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın 30 Mayıs'ta ev sahipliği yapacağı final ile ilgili görüşlerini paylaştı.

"2020 Şampiyonlar Ligi finaline gelecek mayısta İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz." diyen Yardımcı, şunları kaydetti:

"Bu UEFA ve Avrupa futbol ailesinin Türkiye'ye inanç ve güvenini gösteriyor. İstanbul 2005'te unutulmaz bir finale ev sahipliği yaptı. Bu kez de İstanbul'da fantastik, unutulmaz bir Şampiyonlar Ligi finali olacak. Bu finalin ev sahipliğinin ikinci kez bize verilmesi bizin için ayrıcalık ve onur. Atatürk Olimpiyat Stadı, yenileniyor. Tribünlerde 70 bin tutkulu taraftar olacak, harika bir atmosfer olacak. İstanbul, harika bir futbol şehri. Finalistler kim olursa olsun, taraftarlar hoş karşılanacaklar. Onları misafir etmek için sabırsızlanıyoruz. Harika bir yer, harika bir maç olacak."

#futbol #Servet Yardımcı #TFF #Türkiye Futbol Federasyonu #UEFA #UEFA Şampiyonlar Ligi
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