"UEFA ve Avrupa futbol ailesi Türkiye'ye güveniyor"
- UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı: "2020 Şampiyonlar Ligi finaline gelecek mayısta İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz"
İSTANBUL (AA) - UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun finalinin İstanbul'da yapılacak olmasının, Avrupa futbol ailesinin Türkiye'ye güvenini gösterdiğini söyledi.
"2020 Şampiyonlar Ligi finaline gelecek mayısta İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz." diyen Yardımcı, şunları kaydetti:
"Bu UEFA ve Avrupa futbol ailesinin Türkiye'ye inanç ve güvenini gösteriyor. İstanbul 2005'te unutulmaz bir finale ev sahipliği yaptı. Bu kez de İstanbul'da fantastik, unutulmaz bir Şampiyonlar Ligi finali olacak. Bu finalin ev sahipliğinin ikinci kez bize verilmesi bizin için ayrıcalık ve onur. Atatürk Olimpiyat Stadı, yenileniyor. Tribünlerde 70 bin tutkulu taraftar olacak, harika bir atmosfer olacak. İstanbul, harika bir futbol şehri. Finalistler kim olursa olsun, taraftarlar hoş karşılanacaklar. Onları misafir etmek için sabırsızlanıyoruz. Harika bir yer, harika bir maç olacak."
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