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UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Sırbistan ile Portekiz arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu müsabakasında düdük çalacak.

Spor 05.09.2019, 14:29 05.09.2019, 14:54
UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev
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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Sırbistan ile Portekiz arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu müsabakasında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Sırbistan ile Portekiz takımları arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu müsabakasını yönetecek. Sırbistan’ın Belgrad şehrindeki Rajko Miti Stadyumu’nda 21.45’te başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#spor #Cüneyt Çakır #UEFA
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