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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
- Çakır, EURO 2020 Elemeleri'ndeki Slovenya-Avusturya maçını yönetecek
Spor 10.10.2019, 12:24
UEFA'nın açıklamasına göre, 13 Ekim Pazar günü Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanacak 8. hafta maçı TSİ 21.45'te başlayacak.
Müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.
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