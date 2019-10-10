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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

- Çakır, EURO 2020 Elemeleri'ndeki Slovenya-Avusturya maçını yönetecek

Spor 10.10.2019, 12:24
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
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İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri G Grubu'ndaki Slovenya-Avusturya maçında görev yapacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, 13 Ekim Pazar günü Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanacak 8. hafta maçı TSİ 21.45'te başlayacak.

Müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

#2020 Avrupa Futbol Şampiyonası #Avusturya #Cüneyt Çakır #EURO 2020 #G Grubu #Slovenya #UEFA
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