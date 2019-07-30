UEFA’dan Halil Umut Meler’e Görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Kuzey İrlanda’nın Linfield FC ile Faroe Adaları’nın HB Trshavn takımları arasında 1 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Kuzey İrlanda’nın Belfast şehrindeki Windsor Park Stadyumu’nda TSİ 21.45’de başlayacak müsabakada Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

(İHA)