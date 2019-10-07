UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev





İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakem, 2020'nde 10 Ekim Perşembe günüilearasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya'nın başkenti Riga'da Daugava Stadı'nda TSİ 21.45'te oynanacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.