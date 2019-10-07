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UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
- FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 10 Ekim Perşembe günü Letonya ile Polonya arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak
Spor 07.10.2019, 14:38
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya'nın başkenti Riga'da Daugava Stadı'nda TSİ 21.45'te oynanacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
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