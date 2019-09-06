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UEFA'dan Oğuz Sarvan ve Erol Ersoy'a görev

İSTANBUL (AA) - UEFA, Türk gözlemciler Oğuz Sarvan ve Erol Ersoy'u, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde görevlendirdi.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Oğuz Sarvan, Macaristan ile Slovakya arasında 9 Eylül...

Spor 06.09.2019, 15:08
UEFA'dan Oğuz Sarvan ve Erol Ersoy'a görev
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İSTANBUL (AA) - UEFA, Türk gözlemciler Oğuz Sarvan ve Erol Ersoy'u, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Oğuz Sarvan, Macaristan ile Slovakya arasında 9 Eylül Pazartesi günü oynanacak müsabakada hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Groupama Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

Erol Ersoy ise aynı gün Polonya ile Avusturya arasında Polonya'nın başkenti Varşova'da Narodowy Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada görev alacak.

#Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri #Erol Ersoy #futbol #Oğuz Sarvan #UEFA
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