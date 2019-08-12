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UEFA’dan Okan Burak’a 1, Chedjou’ya da 2 maç men

UEFA Disiplin Kurulu, Olympiakos ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yaşanan olaylardan dolayı Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk’a 1, defans oyuncusu Aurelien Chedjou 2 maç men cezası ve kulübe de 5 bin 250 TL para cezası verdi.

Spor 12.08.2019, 18:06
UEFA’dan Okan Burak’a 1, Chedjou’ya da 2 maç men

UEFA Disiplin Kurulu, Olympiakos ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yaşanan olaylardan dolayı Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk’a 1, defans oyuncusu Aurelien Chedjou 2 maç men cezası ve kulübe de 5 bin 250 TL para cezası verdi.

UEFA, Medipol Başakşehir ile Olympiakos arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yaşanan olaylardan dolayı verdiği cezaları açıkladı. UEFA’nın resmi internet sitesinden yayınlanan disiplin kurulu kararlarına göre, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Burak’a 1 maç, defans oyuncusu Aurelien Chedjou’ya da 2 maç men cezası verdiğini duyurdu. UEFA ayrıca Başakşehir Kulübü’ne de uygunsuz davranışları nedeniyle 5 bin 250 Euro para cezası verdi.

Okan Buruk ile Chedjou yarın Olympiakos ile Yunanistan’da oynanacak rövanş maçında takımının yanında olamayacak. Ayrıca ilk maçta kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci de takımdaki yerini alamayacak.

(İHA)
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