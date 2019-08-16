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UEFA’dan Özcan Sultanoğlu’na görev

FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Plaj Futbolu Avrupa A Ligi müsabakalarında görev alacak.

Spor 16.08.2019, 17:34 16.08.2019, 17:48
UEFA’dan Özcan Sultanoğlu’na görev
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FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Plaj Futbolu Avrupa A Ligi müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, UEFA tarafından 16-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında İtalya’nın Catania kentinde düzenlenecek Plaj Futbolu Avrupa A Ligi müsabakalarında görev yapacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Plaj Futbolu Avrupa A Ligi #Özcan Sultanoğlu #FIFA #UEFA
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