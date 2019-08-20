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Ufuk Sarıca: “İyi bir turnuva bizi bekliyor”
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Çin seyahati öncesinde yapılan son antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi bir turnuvanın kendilerini beklediğini aktaran Sarıca, alınacak sonuçla birlikte Olimpiyatlar’da mücadele etmek istediklerini söyledi.
Spor 20.08.2019, 20:31
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Çin seyahati öncesinde yapılan son antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi bir turnuvanın kendilerini beklediğini aktaran Sarıca, alınacak sonuçla birlikte Olimpiyatlar’da mücadele etmek istediklerini söyledi.
“BUNU HEP BERABER BAŞARACAĞIZ”Takımın 2020 Olimpiyatları’nda boy göstermesi konusunda umutlu olduğunu ifade eden Ufuk Sarıca, “Umut her zaman var. Zaten umut olmadan, hayal etmeden yaşamak, sporda bir şey başarmak mümkün değil. Bizim artık olimpik bir ülke olmamız gerektiğini hep söylüyorum. Bazı spor dallarında yer alıyoruz ama artık basketbolda Olimpiyat görmek istiyoruz. Bu ekiple bunu başarabiliriz diye düşünüyoruz. Statü çok kolay değil ama bunu başarmaya çalışacağız. Daha sonra bir eleme oynuyorsunuz. Ama bizim en kısa sürede Olimpiyatlar’da yer alacak bir takımımız var diye düşünüyorum. İnşallah bunu en kısa sürede hep beraber başaracağız” diyerek sözlerini tamamladı.
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