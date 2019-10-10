Son Dakika
İtalya'nın protestosuna Büyükelçimizden protesto!
Trump'tan 3 seçenek: Ya savaş, ya ambargo ya da arabuluculuk!
Bakan Akar, Fransız mevkidaşı ile görüştü
YPG/PKK’dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı!
Yalova açıklarında 3.5'lik bir deprem daha!

Ülker Stadı'nda milli maç heyecanı

- A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk'la karşılaşacağı Ülker Stadı'ndaki Fenerium mağazasında milli takım ürünleri satışa sunuldu

Spor 10.10.2019, 22:36 10.10.2019, 23:44
Ülker Stadı'nda milli maç heyecanı
banner63

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın Arnavutluk'la karşılaşacağı Ülker Stadı'ndaki Fenerium mağazasında milli takım ürünleri satışa sunuldu.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, bu uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğu belirtilerek, "Fenerium, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek stadımızdaki mağazaların vitrinine kulübümüzün formaları yerine milli takım formalarını yerleştirdi. Mağaza vitrinlerindeki dev görselde yer alan kulüp takımımızın formasını giymiş oyuncularımızın fotoğrafları da milli forma giyen ve aralarında futbolcularımızın olduğu oyuncuların fotoğraflarıyla değiştirildi." denildi.

Milli takım, Ülker Stadı'nda yarın saat 21.45'te Arnavutluk'la karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#2020 Avrupa Futbol Şampiyonası #futbol #Fenerium #EURO 2020 #A Milli Futbol Takımı
Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 12:41
İkindi 15:50
Akşam 18:24
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@