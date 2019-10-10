Ülker Stadı'nda milli maç heyecanı
- A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk'la karşılaşacağı Ülker Stadı'ndaki Fenerium mağazasında milli takım ürünleri satışa sunuldu
Spor 10.10.2019, 22:36 10.10.2019, 23:44
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, bu uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğu belirtilerek, "Fenerium, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek stadımızdaki mağazaların vitrinine kulübümüzün formaları yerine milli takım formalarını yerleştirdi. Mağaza vitrinlerindeki dev görselde yer alan kulüp takımımızın formasını giymiş oyuncularımızın fotoğrafları da milli forma giyen ve aralarında futbolcularımızın olduğu oyuncuların fotoğraflarıyla değiştirildi." denildi.
Milli takım, Ülker Stadı'nda yarın saat 21.45'te Arnavutluk'la karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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