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Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton turnuvası başladı

Türkiye Badminton Federasyonu'nun ev sahipliği yaptığı, Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başladı. 4 gün sürecek olan turnuvaya başta Türkiye olmak üzere İspanya, Almanya ve Ürdün’den 200...

Spor 01.08.2019, 22:32 01.08.2019, 22:44
Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton turnuvası başladı

Türkiye Badminton Federasyonu'nun ev sahipliği yaptığı, Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başladı.

4 gün sürecek olan turnuvaya başta Türkiye olmak üzere İspanya, Almanya ve Ürdün’den 200 sporcu katılıyor. Türk Badminton Milli Takımı'nı 147 milli sporcu temsil ediyor. Açılış törenine, Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, genel sekreter Hayati Kısacık ve başkanvekili Selçuk Yılmaz katıldı. Federasyon Başkanı Murat Özmekik’in açılış konuşmasının ardından müsabakalar başladı.

30 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında Polonya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık müsabakası olarak da değerlendirilen turnuvada, milli badmintoncuların puan kazanmak için kıyasıya mücadele ettiklerini dile getiren başkan Murat Özmekik, şampiyonaya katılan tüm sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi.

#spor haberleri #Türkiye Badminton Federasyonu #Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton turnuvası
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