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Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton turnuvası başladı
Türkiye Badminton Federasyonu'nun ev sahipliği yaptığı, Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başladı. 4 gün sürecek olan turnuvaya başta Türkiye olmak üzere İspanya, Almanya ve Ürdün’den 200...
Spor 01.08.2019, 22:32 01.08.2019, 22:44
Türkiye Badminton Federasyonu'nun ev sahipliği yaptığı, Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başladı.
4 gün sürecek olan turnuvaya başta Türkiye olmak üzere İspanya, Almanya ve Ürdün’den 200 sporcu katılıyor. Türk Badminton Milli Takımı'nı 147 milli sporcu temsil ediyor. Açılış törenine, Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, genel sekreter Hayati Kısacık ve başkanvekili Selçuk Yılmaz katıldı. Federasyon Başkanı Murat Özmekik’in açılış konuşmasının ardından müsabakalar başladı.
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