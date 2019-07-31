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Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı
15 Temmuz şehitleri anısına Ankara'da düzenlenen Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası’nın açılış seremonisi yapıldı. Şampiyonada yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 11 ülkeden yaklaşık 575 sporcu...
Spor 31.07.2019, 18:15
Ankara’da bulunan bir otelde gerçekleştirilen açılış seremonisine, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı (TWF) Mehmet Zeki Akıncı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, federasyon yetkilileri, organizasyonda mücadele edecek sporcular ve aileleri katıldı.
TWF Başkanı Mehmet Zeki Akıncı açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, ahlak, yaşam, yaşantı ve örnek davranışların çok önemli olduğunu belirterek, “Değerli sporcular doğruluktan ve düzgünlükten sakın ayrılmayın. Sporcu kendine iyi bakar ve daima birinci olmak için çalışır. Sizin birinciliğiniz bizim için de çok önemlidir. Değerli kardeşlerim Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandıracak olanlar sizlersiniz” ifadelerini kullandı.
-Açılış seremonisinden detaylar
-Wushu gösterisi
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