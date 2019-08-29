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Uluslararası Bisiklet Festivali
- Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi ilçesi Safranbolu'da düzenlenen festival, kortej geçişiyle başladı
Spor 29.08.2019, 16:52 29.08.2019, 19:10
KARABÜK (AA) - Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi ilçesi Safranbolu'da bu yıl ilki yapılan Uluslararası Bisiklet Festivali, kortej geçişiyle başladı.
Karabük Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen festivale katılan yerli ve yabancı 120 bisikletçi, Aslanlar Meydanı'nda toplandı.
Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı konuşmada, güzel bir festivale ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Burada kamp kuran sporcular, unutulmaya yüz tutmuş çeşitli geleneksel oyunları sergiledi.
Festival, cumartesi günü sona erecek.
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