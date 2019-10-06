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Uluslararası Masterler ve Veteranlar Futbol Turnuvası
- Ordu'da Türkiye, Moldova, Romanya ve Bulgaristan'ın katılımıyla düzenlenen organizasyon sona erdi
Spor 06.10.2019, 20:23
ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Masterler ve Veteranlar 4'lü Futbol Turnuvası sona erdi.
19 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen turnuvanın finalinde Moldova ile Romanya karşılaştı.
Final maçının ardından düzenlenen törende Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, Moldova ekibine kupasını takdim etti.
Öte yandan Türkiye, Fatsa Şehir Stadı'nda yapılan maçta Bulgaristan'ı 1-0 yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı.
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