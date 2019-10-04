Son Dakika
Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü
HSK'den “savcıya rüşvet teklifi“ iddialarına ilişkin açıklama
Yavuz sondaj gemisi "Fatih"i selamladı
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası: Busenaz 2. turda
Kepez'de şehidin isminin sokağa verilmesi tartışması!
Muhammed Salah, İngiliz halkına örnek oluyor

Uluslararası Masterler ve Veteranlar Futbol Turnuvası

- Ordu'da Türkiye, Moldova, Romanya ve Bulgaristan'ın katılımıyla düzenlenen organizasyon, 3 gün sürecek

Spor 04.10.2019, 20:43
Uluslararası Masterler ve Veteranlar Futbol Turnuvası


ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesince Ünye ilçesinde düzenlenen Uluslararası Masterler ve Veteranlar 4'lü Futbol Turnuvası başladı.

Ünye Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Moldova, Romanya ve Bulgaristan katıldı.

Organizasyonun ilk gün maçlarında Türkiye, Moldova'ya 6-1 yenilirken, Romanya ise Bulgaristan'a 7-1 üstünlük sağladı.

Turnuva, pazar günü oynanacak final maçıyla sona erecek.


#ordu #Ordu Uluslararası Masterler ve Veterenlar Futbol Turnuvası
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:41
Öğle 12:42
İkindi 15:57
Akşam 18:33
Yatsı 19:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@