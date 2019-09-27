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Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu

- 8 ülkeden toplamda 10 takımın yarıştığı, Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun startı Konya'da verildi

Spor 27.09.2019, 15:47
Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu

KONYA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin sponsorluklarıyla düzenlenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu başladı.

Konya Anıt Meydanı'nda başlayan ve 8 ülkeden 10 takımın yarıştığı turun birinci etabı, Hatunsaray ve Akören güzergahının ardından Mevlana Kültür Merkezi'nde tamamlandı.

Toplam 409 kilometre koşulacak turun 127 kilometrelik ilk etabını Torku Şekerspor'dan Batuhan Özgür birinci, Cezayir'den Hamza Yacine ikinci ve Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ahmet Örken üçüncü tamamladı.

Tur, ikinci ve üçüncü etapların ardından 29 Eylül Pazar günü sona erecek.


#konya #Mevlana Bisiklet Turu
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