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Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası Finlandiya'da başladı

- Organizasyonda Türkiye'yi 8 sporcu temsil ediyor

Spor 10.10.2019, 11:02
Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası Finlandiya'da başladı


ANKARA (AA) - Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası, Finlandiya'da başladı.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pajulahti kentinde 13 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan verecek turnuvada Türkiye'yi 8 sporcu temsil ediyor.

Kadınlarda Nergiz Altıntaş, Hatice Duman ve İrem Oluk, erkeklerde ise Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Süleyman Vural, Ali Öztürk ile Hamza Çalışkan mücadele verecek.


#para masa tenisi #Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası #Finlandiya
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