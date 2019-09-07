Uluslararası Trampolin Cimnastik Turnuvası
- Türkiye, Antalya'da düzenlenen turnuvayı 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalyayla ilk sırada tamamladı - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen: "Hem çocuklarımızı uluslararası alanda yarıştırabilme hem de ülkemizin güzelliğini gösterme adına böyle bir organizasyon tertip ettik"
ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Uluslararası Trampolin Cimnastik Turnuvası'nı, Türkiye ilk sırada tamamladı.
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan ve İsviçre'den 65 sporcu iki gün boyunca mücadele etti.
Türkiye, 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya ile turnuvayı ilk sırada tamamladı. Yarışmada Bulgaristan ikinci, İsviçre ise üçüncü oldu.
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trampolinin olimpiyatlarda yer aldığını, göreve geldikten sonra da bu branşa yatırım yapmaya başladıklarını söyledi.
Önce alt yapıyı hazırladıklarını ve yetişen sporcuların büyükler kategorisine çıktığını dile getiren Çelen, "Yurt dışındaki turnuvalara gitmeye başladık. Gördük ki dünyada trampolin branşında turnuva sayısı çok az. Daha iyi organizasyonları biz yapabiliyoruz. Hem çocuklarımızı uluslararası alanda yarıştırabilme hem de ülkemizin güzelliğini gösterme adına böyle bir organizasyon tertip ettik." diye konuştu.
Turnuvaya 4 ülkeden 65 sporcunun katıldığını ifade eden Çelen, gelecek yılki turnuvaya 20-25 ülkenin katılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.
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