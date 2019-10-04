"Umarım kazanarak bir sürpriz daha yaparız"
- Gaziantep Futbol oyuncusu Kana Bıyık: "Herkes Medipol Başakşehir'in kazanacağını düşünüyor ama iyi hazırlanırsak güzel sonuç alacağımıza inanıyorum"
GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol'un savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık, Medipol Başakşehir'i konuk edecekleri 7. hafta maçında rakibin favori görüldüğünü ancak bir sürpriz daha yapmak istediklerini söyledi.
Savunma oyuncusu Kana Bıyık, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada Medipol Başakşehir maçıyla ilgili olarak, "Umarım kazanarak bir sürpriz daha yaparız. Herkes Medipol Başakşehir'in kazanacağını düşünüyor ama iyi hazırlanırsak güzel sonuç alacağımıza inanıyorum." dedi.
Kamerunlu futbolcu, taraftarların sadece iyi sonuçlar alındığında değil, her zaman takıma destek vermesini istedi.
Öte yandan Gaziantep Futbol, 6 Ekim Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
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