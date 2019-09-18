Son Dakika
Çocuk ishalse bol su içirin
Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'a coşkulu karşılama
Hastanede diş hekimine bıçaklı saldırı
Kaçak yapıların yıkımına başlandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya "uyuşturucu" darbesi
Gribin şifasını aşıda değil doğada arayın!
Minik şampiyondan Başkan Ertuğrul Çetin’e ziyaret
Afyonkarahisarlı Maden İhracatçılarının gurur gecesi
Keçiören'de hedef vatandaşın mutluluğu...
TUS sonuçları açıklandı

"Umarım olimpiyat şampiyonu olmuş bir şekilde bu işi noktalarım"

Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya alarak ülkeye dönen milli güreşçi Rıza Kayaalp, şampiyonanın zorlu geçtiği, yılmadan mücadele ederek zafere ulaştığını belirtti. Kayaalp gelecek hedefleri ile ilgili olarak ise, "Umarım olimpiyat şampiyonu olmuş bir şekilde bu işi noktalarım" dedi.

Spor 18.09.2019, 12:03
"Umarım olimpiyat şampiyonu olmuş bir şekilde bu işi noktalarım"

Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya alarak ülkeye dönen milli güreşçi Rıza Kayaalp, şampiyonanın zorlu geçtiği, yılmadan mücadele ederek zafere ulaştığını belirtti. Kayaalp gelecek hedefleri ile ilgili olarak ise, "Umarım olimpiyat şampiyonu olmuş bir şekilde bu işi noktalarım" dedi.

Kazakistan’ın Nursultan şehrinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara Esenboğa havalimanında ailesi, sevenleri, federasyon yetkilileri ve Aski sporcuları tarafından coşkuyla karşılandı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayaalp, "Bunca şampiyonluğun yanına olimpiyat şampiyonluğunu da koymak en büyük isteğim" ifadelerini kullandı. Şampiyonanın zorlu olduğunu vurgulayan milli güreşçi, "Olimpiyat vizesi de burada alınıyordu. Avrupa’da 9. kez şampiyon olup rekor kırdıktan sonra bir hayalim vardı; 4. kez dünya şampiyonu olup yine bir rekor kırmaktı. Hedefim olimpiyat vizesini de şampiyon olarak almaktı. Çok çalıştım ve inandım. Gerçekten kamp dönemlerimi en iyi şekilde geçirdim. Rakiplerimle birçok kez karşılaştım. Onları da rahatlıkla geçmesini bildim. Fakat bütün rakiplerim gerçekten iyi hazırlanmışlar. Bu şampiyona olimpiyatlara vize verdiği için herkes elinden geldiğince iyi çalışmış ve rakipler sonuna kadar savaştı. Ama ben onlardan bir adım daha üstün olduğumu gösterdim. Yılmadım ve onları durdurana kadar bastırdım. Maçlarımı tek tek kazanarak bu zafere ulaştım ve ülkeme yeni bir dünya şampiyonluğu kazandırdım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

"UMARIM OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR ŞEKİLDE BU İŞİ NOKTALARIM"

Bu şampiyonayı unutup olimpiyatlara konsantre olacağını belirten başarılı güreşçi, "Bundan sonra önümüze bakacağız. Bu şampiyonayı unutup olimpiyatlara konsantre olacağız. Çünkü daha zorlu bir süreç bizi bekliyor. Önümüzde 11 ay gibi bir zaman var ama günler çabuk geçiyor. O yüzden bu günleri en iyi şekilde değerlendirip eksiklerimizi gidereceğiz. Zayıf yönlerimizi güçlendireceğiz. Olimpiyatlarda bundan daha da iyi olmak istiyorum. Belki de son şansım diyebilirim. Bunca şampiyonluğun yanına olimpiyat şampiyonluğunu da koymak en büyük isteğim. Halkımızın benden bunu beklediğini biliyorum. Bunun mutluluğunu da yaşarım. Aksi takdirde bunun üzüntüsünü de yaşarım. Umarım olimpiyat şampiyonu olmuş bir şekilde bu işi noktalarım" ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Rıza Kayaalp’ten sonra konuşan Annesi Sevgi Kayaalp ve Babası Kelami Kayaalp ise mutlu olduklarını, oğulları ile gurur duyduklarını belirtti.

(İHA)
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 18 Eylül 2019
İmsak 05:00
Güneş 06:25
Öğle 12:48
İkindi 16:17
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@