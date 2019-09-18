"Umarım olimpiyat şampiyonu olmuş bir şekilde bu işi noktalarım"
Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya alarak ülkeye dönen milli güreşçi Rıza Kayaalp, şampiyonanın zorlu geçtiği, yılmadan mücadele ederek zafere ulaştığını belirtti. Kayaalp gelecek hedefleri ile ilgili olarak ise, "Umarım olimpiyat şampiyonu olmuş bir şekilde bu işi noktalarım" dedi.
Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya alarak ülkeye dönen milli güreşçi Rıza Kayaalp, şampiyonanın zorlu geçtiği, yılmadan mücadele ederek zafere ulaştığını belirtti. Kayaalp gelecek hedefleri ile ilgili olarak ise, "Umarım olimpiyat şampiyonu olmuş bir şekilde bu işi noktalarım" dedi.
Kazakistan’ın Nursultan şehrinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara Esenboğa havalimanında ailesi, sevenleri, federasyon yetkilileri ve Aski sporcuları tarafından coşkuyla karşılandı.
"UMARIM OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR ŞEKİLDE BU İŞİ NOKTALARIM"
Bu şampiyonayı unutup olimpiyatlara konsantre olacağını belirten başarılı güreşçi, "Bundan sonra önümüze bakacağız. Bu şampiyonayı unutup olimpiyatlara konsantre olacağız. Çünkü daha zorlu bir süreç bizi bekliyor. Önümüzde 11 ay gibi bir zaman var ama günler çabuk geçiyor. O yüzden bu günleri en iyi şekilde değerlendirip eksiklerimizi gidereceğiz. Zayıf yönlerimizi güçlendireceğiz. Olimpiyatlarda bundan daha da iyi olmak istiyorum. Belki de son şansım diyebilirim. Bunca şampiyonluğun yanına olimpiyat şampiyonluğunu da koymak en büyük isteğim. Halkımızın benden bunu beklediğini biliyorum. Bunun mutluluğunu da yaşarım. Aksi takdirde bunun üzüntüsünü de yaşarım. Umarım olimpiyat şampiyonu olmuş bir şekilde bu işi noktalarım" ifadelerini kullandı.
Milli sporcu Rıza Kayaalp’ten sonra konuşan Annesi Sevgi Kayaalp ve Babası Kelami Kayaalp ise mutlu olduklarını, oğulları ile gurur duyduklarını belirtti.(İHA)
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