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Ümit Milli Futbol Takımı, Avusturya'ya konuk olacak

- Ay-yıldızlı takım, UEFA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta yarın deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya gelecek

Spor 10.10.2019, 10:40
Ümit Milli Futbol Takımı, Avusturya'ya konuk olacak


İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 5. maçında yarın deplasmanda Avusturya ile karşılaşacak.

Ritzing kentindeki Sonnensee Stadı'nda TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı, Rus hakem Kirill Levnikov yönetecek.

Ay-yıldızlı takım, Avusturya'nın yanı sıra İngiltere, Kosova, Arnavutluk ve Andorra'nın yer aldığı grupta 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 4 puan toplayabildi.

Grupta 2 maç yapan Avusturya ise iki müsabakayı da kazandı.


- Statü


Elemelerde 8 grupta 6 takım, 1 grupta ise 5 takım yer alıyor. Gruplarını lider tamamlayan ekipler, final turnuvasına doğrudan katılma hakkını elde edecek.

2021 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Macaristan ve Slovenya da organizasyona direkt katılacak. Şampiyonada yer alacak 12. ve son takım ise grup ikincilerinin oynayacağı play-off karşılaşmaları sonunda belirlenecek.


- Aday kadro


Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), İrfan Can Eğribayat (Adanaspor).

Savunma: Murat Sağlam (Fenerbahçe), Mert Müldür (Sassuolo), Özer Özdemir (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Hüseyin Türkmen, Abdürrahim Dursun (Trabzonspor), Cenk Özkacar (Altay), Ravil Tagir (Altınordu), Cemali Sertel (Eskişehirspor).

Orta saha: Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Orkun Kökçü (Feyenoord), Oğuz Kağan Güçtekin (Çaykur Rizespor), Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner (Altınordu), Ahmed Kutucu (Schalke 04), Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Muhayer Oktay, Güven Yalçın (Beşiktaş).

Forvet: Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam), Doğukan Sinik (Antalyaspor).


#UEFA 2021 Avrupa Şampiyonası #futbol #Avusturya #Ümit Milli Takım #Ümit Milli Futbol Takımı #3. Grup #Vedat İnceefe
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