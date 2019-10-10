Ümit Milli Futbol Takımı, Avusturya'ya konuk olacak
- Ay-yıldızlı takım, UEFA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta yarın deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya gelecek
İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 5. maçında yarın deplasmanda Avusturya ile karşılaşacak.
Ritzing kentindeki Sonnensee Stadı'nda TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı, Rus hakem Kirill Levnikov yönetecek.
Ay-yıldızlı takım, Avusturya'nın yanı sıra İngiltere, Kosova, Arnavutluk ve Andorra'nın yer aldığı grupta 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 4 puan toplayabildi.
Grupta 2 maç yapan Avusturya ise iki müsabakayı da kazandı.
- Statü
Elemelerde 8 grupta 6 takım, 1 grupta ise 5 takım yer alıyor. Gruplarını lider tamamlayan ekipler, final turnuvasına doğrudan katılma hakkını elde edecek.
- Aday kadro
Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), İrfan Can Eğribayat (Adanaspor).
Savunma: Murat Sağlam (Fenerbahçe), Mert Müldür (Sassuolo), Özer Özdemir (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Hüseyin Türkmen, Abdürrahim Dursun (Trabzonspor), Cenk Özkacar (Altay), Ravil Tagir (Altınordu), Cemali Sertel (Eskişehirspor).
Orta saha: Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Orkun Kökçü (Feyenoord), Oğuz Kağan Güçtekin (Çaykur Rizespor), Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner (Altınordu), Ahmed Kutucu (Schalke 04), Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Muhayer Oktay, Güven Yalçın (Beşiktaş).
Forvet: Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam), Doğukan Sinik (Antalyaspor).
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