Son Dakika
Yörük futbolunda eşekten düşüp, off-road yarışlarında takla attılar
Yayla yolunda kaybolan 6 kişi için ekipler seferber oldu
Kışın toplayıp sakladıkları karları Ağustos ayında satıyorlar
Adalet Bakanı Gül Yeni Adli Yılın açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı
Bunlar asker değil, inşaat işçileri
"Koç katımı" geleneği Tunceli yaylalarında yaşatılıyor
5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Bir zamanlar terör yuvasıydı şimdi üs bölgesi oldu
Van’da 137 kilo 280 gram eroin ele geçirildi
Diyarbakır’da 66 kilo esrar ele geçirildi

Ümit Milli Futbol Takımı, İstanbul'da toplanıyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta 6 Eylül Cuma günü İngiltere ile Kocaeli'de yapacağı dördüncü karşılaşmanın hazırlıklarına yarın İstanbul'da başlayacak.Aday...

Spor 01.09.2019, 08:28 01.09.2019, 11:22
Ümit Milli Futbol Takımı, İstanbul'da toplanıyor

İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta 6 Eylül Cuma günü İngiltere ile Kocaeli'de yapacağı dördüncü karşılaşmanın hazırlıklarına yarın İstanbul'da başlayacak.

Aday kadroya davet edilen oyuncular Le Meridien Etiler İstanbul'da öğleyin toplanacak ve ilk çalışmasını akşam TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak.

Milli takımın İngiltere ile oynayacağı karşılaşma Yeni Kocaeli Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Bursaspor)

Savunma: Murat Sağlam (Fenerbahçe), Özer Özdemir (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Hüseyin Türkmen, Abdürrahim Dursun (Trabzonspor), Mert Müldür (Sassuolo), Cenk Özkacar (Altay), Ravil Tagir (Altınordu), Cemali Sertel (Eskişehirspor)

Orta saha: Berkay Özcan (Hamburg), Atalay Babacan (Galatasaray), Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Orkun Kökçü (Feyenoord), Umut Güneş (Alanyaspor), Muhayer Oktay (Beşiktaş), Ahmed Kutucu (Schalke 04), Yusuf Sarı (Trabzonspor), Metehan Güçlü (Paris Saint-Germain B), Doğukan Sinik (Antalyaspor)

Forvet: İlker Yüksel (Münih Türkgücü), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam)

#2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri #futbol #İngiltere #Ümit Milli Futbol Takımı
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
İmsak 04:40
Güneş 06:09
Öğle 12:54
İkindi 16:34
Akşam 19:29
Yatsı 20:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Denizlispor 3 7
2. Çaykur Rizespor 3 7
3. Fenerbahçe 2 6
4. Alanyaspor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Beşiktaş 3 4
8. Galatasaray 3 4
9. Antalyaspor 3 4
10. Sivasspor 2 3
11. Malatyaspor 2 3
12. Konyaspor 3 3
13. Gazişehir 2 3
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Gençlerbirliği 2 0
18. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Erzurum BB 3 4
8. Osmanlıspor 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Altay 3 4
11. Bursaspor 2 3
12. Balıkesirspor 3 3
13. Menemen Belediyespor 2 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. West Ham 4 7
6. Arsenal 3 6
7. M. United 4 5
8. Sheffield United 4 5
9. Chelsea 4 5
10. Tottenham 3 4
11. Burnley 4 4
12. Everton 3 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 3 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Levante 3 6
4. Atletico Madrid 2 6
5. Osasuna 3 5
6. Deportivo Alaves 3 5
7. Barcelona 3 4
8. Real Madrid 2 4
9. Celta de Vigo 3 4
10. Real Valladolid 3 4
11. Real Sociedad 3 4
12. Mallorca 2 3
13. Real Betis 3 3
14. Getafe 3 2
15. Villarreal 2 1
16. Granada 2 1
17. Eibar 2 1
18. Valencia 2 1
19. Espanyol 2 1
20. Leganés 3 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@