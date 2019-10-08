Ümit Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Avusturya ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya...
Spor 08.10.2019, 17:31
İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Avusturya ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, bu akşam Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gidecek ve hazırlıklarına burada devam edecek.
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