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Ümit milli futbolcular, Avusturya'ya 3-0 yenildi

İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme beşinci maçında deplasmanda Avusturya'ya 3-0 mağlup oldu.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ritzing kasabasındaki Sonnenseestadion'da...

Spor 11.10.2019, 23:41 11.10.2019, 23:46
Ümit milli futbolcular, Avusturya'ya 3-0 yenildi

İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme beşinci maçında deplasmanda Avusturya'ya 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ritzing kasabasındaki Sonnenseestadion'da oynanan müsabakada Avusturya'nın gollerini 10. dakikada Nicolas Meister, 32. dakikada Marko Raguz ve 65. dakikada Sandi Lovric kaydetti.

Ay-yıldızlılarda Abdurrahim Dursun maçın 53. dakikasında, Orkun Kökçü de 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Milliler, gruptaki altıncı maçını 19 Kasım'da deplasmanda Andorra ile oynayacak.

#Ümit Milli Futbol Takımı #UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası #futbol #Avusturya
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