Ümit Milli Judocularımız Dünya Şampiyonası’na hazır

Kazakistan’ın Almati kentinde 25-29 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyonada Ay-yıldızlı judogilerle, 8 kadın ve 5 erkek judokamız madalya mücadelesi yapacak.

Ümit Milli kadın ve erkek judokalarımız Dünya Şampiyonası’nın hazırlıklarını tamamladı. Kazakistan’ın Almati kentinde 25-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak ferdi ve takımlar şampiyonasında Türkiye’yi; 8 kadın ve 5 erkekten oluşan judokamız temsil edecek.

Dünya şampiyonası hazırlıklarını kadın milliler Ankara’da, erkek milliler ise Kırgızistan’ın Bişkek kentinde gerçekleştirdi.

64 ülkeden 211’i kadın, 265’i erkek judocu, Baluan Shlok Spor Salonu’ndaki şampiyonada madalya için tatamide mücadele edecek.

Ümitler Dünya Şampiyonası’nda Ay-yıldızlı judogilerle tatamiye çıkacak judocularımız ve müsabaka programı şöyle:

25 Eylül Çarşamba: Kadınlar: 4o Kg’da: Müberra Güneş, 44 Kg’da: Merve Azak ve Hanife Özcan; Erkekler: 55 Kg’da: Berat Bahadır.

26 Eylül Perşembe: Kadınlar: 48 Kg’da: Buketnur Karabulut; Erkekler: 60 Kg’da: Muhammed Ali Demirel ve Talha Büyükeser.

27 Eylül Cuma: Kadınlar: 57 Kg’da: Özlem Yıldız, 63 Kg’da: Ayten Mediha Yeksan ve Habibe Afyonlu; Erkekler: 73 Kg’da: Musa Şimşek.

28 Eylül Cumartesi: Kadınlar: +70 Kg’da: Hilal Öztürk; Erkekler: +90 Kg’da: Münir Ertuğ.

29 Eylül Pazar: Karma Takımlar müsabakaları.