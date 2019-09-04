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Ümit Milli Kadın Judo Takımı, Dünya Şampiyonası’na Ankara’da hazırlanıyor

Kazakistan’ın Almati kentinde 25-28 Eylül tarihlerinde yapılacak Ümitler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Ümit Milli Kadın Judo Takımı aday kadrosu antrenmanlarını 23 Eylül’e kadar Ankara’da sürdürecek.

Spor 04.09.2019, 11:32 04.09.2019, 16:41
Ümit Milli Kadın Judo Takımı, Dünya Şampiyonası’na Ankara’da hazırlanıyor

Kazakistan’ın Almati kentinde 25-28 Eylül tarihlerinde yapılacak Ümitler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Ümit Milli Kadın Judo Takımı aday kadrosu antrenmanlarını 23 Eylül’e kadar Ankara’da sürdürecek.

Ümitler Dünya Judo Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek kadın milli takım aday kadrosu, Eryaman TOHM’de günde çift çalışma ile hazırlıklarını sürdürüyor. Kazakistan’ın Almati kentinde 25-28 Eylül tarihleri arasında yapılacak Dünya Şampiyonası hazırlıkları için 27 judoka, 23 Eylül tarihine kadar antrenmanlarını Ankara’da gerçekleştirecek.

Şampiyonaya şu ana kadar 68 ülkeden 200’ü kadın, 264’ü erkek olmak üzere toplam 464 judocu kayıt yaptırdı.

(İHA)

#Ümit Milli Kadın Judo Takımı #kazakistan #judo #spor
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