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Ümit Milli Kadın Judo Takımı, Dünya Şampiyonası’na Ankara’da hazırlanıyor
Kazakistan’ın Almati kentinde 25-28 Eylül tarihlerinde yapılacak Ümitler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Ümit Milli Kadın Judo Takımı aday kadrosu antrenmanlarını 23 Eylül’e kadar Ankara’da sürdürecek.
Spor 04.09.2019, 11:32
Kazakistan’ın Almati kentinde 25-28 Eylül tarihlerinde yapılacak Ümitler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Ümit Milli Kadın Judo Takımı aday kadrosu antrenmanlarını 23 Eylül’e kadar Ankara’da sürdürecek.
Şampiyonaya şu ana kadar 68 ülkeden 200’ü kadın, 264’ü erkek olmak üzere toplam 464 judocu kayıt yaptırdı.(İHA)
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