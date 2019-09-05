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Ümit milli taekwondoculardan 3 gümüş

Türkiye, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nın ilk gününde 3 gümüş madalya kazandı.

Spor 05.09.2019, 20:31
Ümit milli taekwondoculardan 3 gümüş
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Türkiye, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nın ilk gününde 3 gümüş madalya kazandı.

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İsveç’in Helsingborg kentinde düzenlenen şampiyonada 35 ülkeden 458 sporcu mücadele ediyor. Şampiyonanın ilk gününde erkekler 54 ve 58 ile kadınlar 46 ve 49 kilolarda müsabakalar yapılırken Türkiye adına 8 sporcu mücadele etti. Kadınlar 46 kiloda Fatma Keleş, 49 kiloda Havva Nur Çoban ve erkekler 58 kiloda Mahmut Küskü gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, 3 gümüş madalya kazanan milli takım kafilesini kutladı. Başkan Şahin, “İlk gün müsabakalarında 4 sıkletin üçünde finale yükselmeyi başardık. Finale kazanan sporcularımız gümüşte kaldılar. Önümüzdeki günlerde madalya rengimizin altına döneceğine inanıyorum. Sporcularımızı ve elde edilen madalyalarda emeği geçenleri kutluyor, müsabakası olan sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 63 ve 68, kadınlarda ise 53 ve 57 kilolarda müsabakalar yapılırken 8 Türk taekwondocu madalya mücadelesi verecek.

(İHA)
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