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Ümit milli taekwondoculardan 3 gümüş
Türkiye, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nın ilk gününde 3 gümüş madalya kazandı.
Spor 05.09.2019, 20:31
Türkiye, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nın ilk gününde 3 gümüş madalya kazandı.
Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, 3 gümüş madalya kazanan milli takım kafilesini kutladı. Başkan Şahin, “İlk gün müsabakalarında 4 sıkletin üçünde finale yükselmeyi başardık. Finale kazanan sporcularımız gümüşte kaldılar. Önümüzdeki günlerde madalya rengimizin altına döneceğine inanıyorum. Sporcularımızı ve elde edilen madalyalarda emeği geçenleri kutluyor, müsabakası olan sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.
Şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 63 ve 68, kadınlarda ise 53 ve 57 kilolarda müsabakalar yapılırken 8 Türk taekwondocu madalya mücadelesi verecek.(İHA)
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